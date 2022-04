EKRE taotleb Nõukogude armee mälestusmärkide eemaldamist

Eelnõu üle andnud riigikogu liige Paul Puustusmaa juhtis tähelepanu, et Eesti iseseisvuse taastamise aktiga 20. augustil 1991. aastal jäeti selja taha etapp, kus Eesti maad ja rahvast sunniti osalema Venemaa revanšistlikus sõjapoliitikas.

„Ometi on Eestis säilinud terve rida jõulise sümboolse tähenduse ning mõjuga mälestusmärke ja -sambaid, mis kiidavad Vene vallutusarmee tegevust ja legitimeerivad Eesti vabariigi territooriumi okupeerimist,“ ütles Puustusmaa. „Olukorras, kus Venemaa on taas alustanud vallutussõda Euroopas, on aeg vabaneda Vene imperialismi- ja sõjapoliitikat õigustavatest mälestusmärkidest."