"See sama käib ka neid (Martin ja Mart Helmet – toim) puudutavate kommentaaride, kirjade ja postituste kohta," ütles Helle-Moonika Helme ning toonitas, et paljudest häirivatest nende pihta suunatud kirjatükkidest on juba kuvatõmmised tehtud.

Ta lisas, et hirm olukorras, kus "avalikkusele on antud sisuliselt inimjahi luba", on täiesti mõistetav.