Eesti Töötukassa karjääriseminar

Virtuaalmess on hea võimalus nii tööandjatele kui ka tööotsijatele. Aadressil toomess.ee on avaldatud ligikaudu 130 tööandja info üle Eesti ja tööpakkumisi on seinast seina (alates klienditeenindusest, lõpetades tootmisega). Lisaks on messil osalemas suur hulk kutse- ja kõrgkoole, kes jagavad infot edasiõppimise võimaluste kohta.