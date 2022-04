FOTOD | Pronkssõdurit rünnati, kuritööd ei märgatud aga ligi nädal aega. Menetlus käib surnu mälestuse teotamise paragrahvi alusel

Politsei sai täna hommikul teate, et pronkssõduri rinnas olevat ordenit on kahjustatud, ütles Delfile Põhja prefektuuri operatiivjuht Indrek Aru. "Praeguseks oleme kaamerasalvestuste abil tuvastanud, et vandaalitsemine toimus 12. aprilli hilisõhtul. Hetkel käivad sündmuskohal menetlustoimingud võimalike asitõendite kogumiseks ning pingutame igakülgselt selle nimel, et tuvastada teo toimepanija ning võtta ta vastutusele."