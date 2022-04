VIDEO | Butša linnapea: venemaalased ei vägistanud mitte ainult naisi ja lapsi, vaid isegi mehi

„Palju on kuritegusid naiste ja neiude vastu. Jumal tänatud, nad on elus, me püüame sellest korrektselt rääkida. Ma püüan seda teemat vältida ja palun suhtuda mõistmisega. Linn on väike, kõik teavad üksteist. Üleliia traumeerida, rääkida, mida meie naised ja neiud üle elasid, minu arvates ei maksa. Nendega töötavad psühholoogid. Inimõiguste volinik ja peaprokurör võtsid nad oma eestkoste alla. Andku jumal, et nad sellest olukorrast välja tuleksid. Kannatanute arv on kahjuks suur. Aga mitte ainult naised. Isegi lastesanatooriumi Orljatko valvur, mees, vägistati. Ma räägin sellest, sest teda enam ei ole. Pärast kõiki neid mõnitusi ei pidanud ta vastu ja suri,” rääkis Fedoruk.