Pääsküla peatuses oma naist pommiga tappa üritanud mees mõisteti 11 aastaks ja 6 kuuks vangi

13. märtsil toimus Pääsküla bussipeatuses ("Pärnu maantee") plahvatus ajal, mil seal viibisid kaks naist. Kannatanutel vedas, nimelt jäid nende vigastused prokuratuuri sõnul tagasihoidlikuks seetõttu, et seadeldises kasutatud lõhkeaine ei detoneerunud täielikult. Juba kaks päeva pärast plahvatust, 15. märtsil peeti kahtlusalusena kinni toona 54-aastane Andrei Gordei.

Pommipanijat süüdistati mõrvakatses, lõhkeaine valmistamises, selle kasutamises, aga ka mitmete ebaseaduslike tulirelvade omamises. Prokuröri sõnul oli mehe sihtmärgiks tema abikaasa. Ta on varem Delfile öelnud, et ei soovinud kedagi tappa, aga prokuratuuri tõendid näitavad justkui vastupidist. Tänasest otsusest selgus, et nii näeb sündmuste käiku ka Harju maakohus, kes mõistis Gordei kõigis punktides süüdi.