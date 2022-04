Senine võrdõigusvolinik Liisa Pakosta siirdub muinsuskaitseameti peadirektoriks

Liisa Pakosta seab eesmärgiks laiema teadlikkuse kultuuripärandi väärtuse mõistmisel. Lisaks näeb ta muinsuskaitset loomuliku ja vältimatu osana rohepöördest. „Kõige väiksema keskkonnamõjuga on mitte ehitada uusi maju, vaid taaskasutada olemasolevaid. Eesti rahvas on väga innukas ja hakkaja oma kultuuripärandi hoidmisel ja arendamisel. Riik saab aidata esivanemate pärandiga toimetamisel sellist argist laulupeoõhustikku hoida. Pärandi tähtsust näitab kasvõi seegi, et Vene Föderatsioon on sihilikult pommitanud Ukraina kultuuriväärtusi ja agressori välisministeerium on jõudnud vassimiseni isegi boršisupiretsepti kui kultuuripärandiküsimuse asjus,“ rääkis ta.

Liisa Pakosta on olnud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna ametis alates 2015. aastast. Varasemalt on ta töötanud nii kultuuripärandi kui ka muuseumivaldkonnas. Pakosta on olnud Tallinna Muinsuskaitseameti juht, muinsuskaitse ja kultuuri eest vastutav abilinnapea, tal on töökogemus Eesti Vabaõhumuuseumist ja muuseumi nõukogust ning Nordiska Museet’st. Ta on osalenud Eesti Rahva Muuseumi ekspeditsioonidel Eestis ja Marimaal. Riigikogu liikmena on ta kuulunud kultuurikomisjoni ning juhtinud parlamendi muinsuskaitseühendust. Uue muinsuskaitseseaduse ettevalmistamisel kuulus Pakosta Kultuuriministeeriumi ekspertgruppi.