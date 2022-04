Ristlejal Moskva kadunuks jäänud ajateenija ema: haiglas on 200 inimest, laeval oli üle 500. Kus on ülejäänud?

Vene raketiristlejal Moskva teeninud ja teadmata kadunud madrus-ajateenija Jegor Škrebetsi ema rääkis Vene uurivale väljaandele The Insider, et nad käisid mehega Skalistaja lahe ääres asuvas haiglas, kuhu viidi ristlejal vigastada saanud. Naise sõnul on seal umbes 200 kannatada saanud meremeest. Kokku oli laeval aga üle 500 meeskonnaliikme.