OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa tahab Donbassi puruks peksta ja hävitada

Ukraina relvajõudude kindralstaap ootab, et Vene väed jätkavad lahingutegevust, eesmärgiga väljuda Hersoni oblasti administratiivpiiridest.

Peamised jõupingutused on vaenlane keskendanud Lõmani, Kreminne, Popasna ja Rubižne piirkonda ning on püüdnud saavutada täielikku kontrolli Mariupoli linna üle. On viidud läbi ründetegevust Sjevjerodonetski, Popasna ja Zaporižžja suunal.