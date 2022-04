OTSEBLOGI | Raketirünnakus Lvivile hukkus vähemalt seitse inimest

„Tabamuste tagajärjel puhkesid tulekahjud. Kustutamine veel jätkub. Objektid sai olulisi kahjustusi. Kahjuks on hukkunuid ja kannatanuid. Praeguse hetke seisuga on teada kuuest hukkunust ja kaheksast kannatanust. Kannatanute hulgas on üks laps,” teatas Lvivi oblasti sõjaadministratsiooni juht Maksõm Kozõtskõi, kes hiljem ütles, et hukkunuid on seitse ning lisas, et raketid lasti välja Kaspia mere piirkonnast.