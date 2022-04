ESIMENE FOTO | Analüütikute sõnul tabasid Vene raketiristlejat Moskva raketid

Need langevad kokku varasemate fotodega Moskvast ning detailid kooskõlas ühe kirjeldusega laeva hukkumisest, vahendab The Marine Executive.

Vene merevägi on Moskva uppumise asjaoludest väga vähe informatsiooni jaganud. Riigimeedia teatel sai Moskva õnnetusena puhkenud tulekahjus ja laskemoona plahvatuses tõsiselt kahjustada ja läks hiljem sadamasse pukseerimise käigus põhja. Inimohvritest ei ole räägitud.

Ukraina valitsus on väitnud, et Moskvad tabas kaks Ukraina rannikult välja lastud kodumaal toodetud laevade vastast raketti Neptun.

Foto näib kinnitavad raketitabamust, teatavad sõltumatud avalike allikate analüütikud. Laeva keskosas pakpoordis näib veeliinil olevat kaks auku. Tekil on näha märkimisväärseid tulekahjustusi ja laev on pakpoordi poole kreenis.

Meri näib erinevalt Venemaa väidetest olevat rahulik ja ristleja ei näi olevat pukseerimisel. Ei ole abilaevu ega päästeparvi, mis viitab sellele, et evakueerimine on juba toimunud.

Laeval oli 510 meeskonnaliiget, aga teadete kohaselt laeva kaotuse puhul peetud tseremoonial on näha vähem inimesi, analüütikute hinnangul 100-250. Videot näidati Vene riigimeedias.

Raadio Vabadus on rääkinud hukkunud meeskonnaliikme, elektrik Ivan Vahruševi naisega, kes kinnitas mehe surma ja ütles, et kadunuks on kuulutatud hinnanguliselt 27 meeskonnaliiget.