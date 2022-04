FOTOD JA VIDEO | Paremäärmuslaste provokatsioonist alanud Rootsi vägivaldsetel meeleavaldustel on viga saanud mitu inimest, süüdatud on mitu autot

Paremäärmuslaste vastastel meeleavaldustel on viga saanud 12 politseinikku ning 4 politseiautot süüdati. Meeleavaldused on toimunud juba mitu päeva, seoses Taani paremäärmuslaste partei poliitilise visiidiga. Stram Kurs parteijuht Rasmus Paludan tekitas vihaseid reaktsioone, kui ta põletas neljapäeval Råslättis väljakul koraani.





Meeleavaldusi proovis segada kohalik Rootsi luterlik kirik kellade helistamisega. Kogudusel oli plaanis kirikukelli helistada kesköise palvuseni, et protestijad ei saaks uuesti alustada. Politsei aga sekkus ja esitas kiriku preestrile avaliku korra rikkumise.

Rootsi politsei teatas, et lõunapoolses Landskrona linna viskasid kuni 100 peamiselt noort inimest kive, süütasid autosid, rehve ja prügikaste ning püstitasid tõkkeaia, mis takistas liiklust. Olukord Landskronas oli laupäeva hilisõhtuks rahunenud, kuid on endiselt pingeline, ütles politsei, lisades, et aktsioonis ei ole teatatud vigastustest, kirjutab AP.



Videomaterjalid ja fotod Örebro linnas toimunust nähtub põlevaid politseiautosid ja meeleavaldajaid, kes viskasid kive ja muid esemeid märulivarustuses politseiametnike suunas.

Lõuna-Rootsi politsei pressiesindaja Kim Hild ütles laupäeval, et politsei ei tühista erakond Stram Kurs korraldatud meeleavalduste luba Landskrona linnas, sest sõnavabaduse lävi on Rootsis väga kõrge. Protestijate õigus "demonstreerida ja sõna võtta kaalub tohutult ja selle eiramiseks on vaja uskumatult palju," ütles Hild Rootsi uudisteagentuurile TT.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson taunis vägivalda ja tuletas meelde, et Rootsis on sõna- ja arvamusvabadus, see aga ei peaks tooma kaasa vägivalda, kirjutab ERR.