FOTOD JA VIDEO | Leedu naised kogunesid "verisena" Vene saatkonna ette: me ei saa vaikida, kui Vene sõdurid täidavad julmalt oma jõhkraid vajadusi

Nagu Tallinnas, nii ka siin Vilniuses seisid naised "veriste" jalgadega, mõnel vankrid või karvased mänguasjad. "Tahame rõhutada, et väärkoheldud naiste lapsed saavad seksuaalse väärkohtlemise varjus jõhkralt trauma. Selle julma käitumise niit jätkub aastakümneteks, kasvades terana kollektiivses alateadvuses, tuletades pidevalt meelde valu, seega jätkame Tallinna naiste initsiatiivi ja soovime, et ka teistel riikidel oleks julgust oma toetust avaldada," ütles Butkutė.

Kampaania käigus koguti raha erakorraliste rasestumisvastaste pillide ostmiseks ja saadeti need Ukrainasse. "Ukraina naised vajavad vabadust. Võimalused rahulikult hingata ja päästa ennast, oma lapsi, peresid, enne kui on liiga hilja. Kuni üks Vene sõdur seisab Ukraina pinnal, ei saa keegi rahulikult magada, sest teda piinab pidev hirm olla sunnitud sellele silma vaatama," ütles Butkutė.

Ta lisas, et sellest hoolimata vajavad väärkoheldud naised hädasti arstiabi, eriti erakorralisi rasestumisvastaseid tablette, ravimeid sugulisel teel levivate infektsioonide vastu. "See on vähim, mida me praegu teha saame,” rääkis Butkutė.