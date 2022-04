Kaja Kallas The Timesile: kui naised juhiksid, oleks vähem vägivalda

"Kui ma näen pilte Ukrainast, kui ma teen otsuseid, et anda neile rohkem abi, siis mõtlen pidevalt, kui kurb on see, et kogu hävitatud sõjatehnika ei too kasu ühelegi majandusele ega inimeste heaolule," ütles Kallas Timesile. "Võib-olla on see väga seksistlik, aga ma ütlen seda ikkagi: kui sa oled sünnitanud inimelu, siis teise ema lapse elu äravõtmine on lihtsalt nii julm."

Kallas selgitas Timesile, kuidas tema feministlikke põhimõtteid on mõjutanud Kanada psühholoogi Steven Pinkeri raamat "Meie loomuse paremad inglid". "Seal on üks peatükk sellest, et kui naised on juhid, siis on vähem vägivalda. Ma olen täiesti nõus," ütles Kallas.

Kallas rääkis The Timesiga vaid mõned tunnid pärast seda, kui Ukraina president Zelenskõi oli pidanud kõne Eesti riigikogu saalis ning tänanud Eestit abi ja toetuse eest.

"Bensiin võib olla kallis, kuid vabadus on hindamatu. Inimesed, kes on elanud Euroopa keskosas väga toredate naabritega, peavad seda iseenesestmõistetavaks," rääkis Kallas Timesile Eesti otsusest peatada Vene gaasi importimine. "Euroopas on palju riike, kes ei näinud Venemaa ohtu päris reaalselt."

Kallas rääkis veel intervjuus, kuidas sõda kutsub eestlastes esile mälestusi ja avab haavu ajaloost. "Minu enda ema küüditati kuuekuulise lapsena karjavagunis Siberisse. Reis kestis kolm nädalat märtsis, mis on väga külm kuu, koos minu vanaema ja vanavanaemaga. See on ime, et mu ema jäi ellu," rääkis peaminister Timesile.

Kallas keskendub enda sõnul praegu Ukrainale. "On väga oluline, et Putinit surutakse tagasi, muidu ta lihtsalt jätkab, saab ühe või kahe aasta pärast sõjalise jõuga kokku ja teeb seda uuesti," ütles ta. "Krimm, Donbas, Gruusia - iga kord pärast seda on mingi rahu ja väga paljud inimesed läänes ütlevad, et "nüüd on kõik tehtud, nüüd on kõik turvaline, nüüd on rahu." Aga see ei ole pikaajaline rahu. Iga kord on järgmine sõda, järgmine agressioon hullem kui eelmine."