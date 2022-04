FOTOD | Viljandimaal läks põlema puukuur, mis süütas ka ümbritseva kulu

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid selgus, et põleb lagunenud puukuur ning selle ümbruses kulu. Kulupõleng seadis ohtu ka lähedal asuva hoone, kuid õnneks suudeti kulupõleng enne ära kustutada. Täielikult hävis lagunenud puukuur.

Päästeamet tuletab meelde, et lõket tehes veenduge, et lõkkekoht on põlevmaterjalist puhastatud, hoonetest küllalt kaugel ja tuletegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.