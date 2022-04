Pardiralli vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimub tänavu 1. juunil

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.

“Viimased kuud on toonud tohutu murekoorma ja teadmatuse tuleviku eest miljonitele inimestele. Samamoodi tunnevad suurt hirmu homse ees emad-isad, kelle laps on saanud kohutava diagnoosi - lapseea kasvaja. Võitlusse lootuse ja tervenemise eest on haaratud terve pere,” ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm. “Seetõttu korraldame ka sel aastal Pardiralli meie väikeste kangelaste toetuseks," ütles Semm.

Täna, 16. aprillil tähistab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit oma 30. sünnipäeva. "See on suurim ja südamlik kingitus meie Liidule, kui inimesed leiavad võimaluse vapratele vähihaigetele lastele ja nende vanematele südames ja tegudes toeks olla. Pardiralliga ei kogu me üksnes rahalisi annetusi vähihaigete laste võitluse toetamiseks, vaid näitame üheskoos, et vähidiagnoosi saanud pered ei ole oma ränkraskel teekonnal üksi,” lisas Semm.