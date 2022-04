Briti vägede kolonelleitnant The Times'ile: Ühendkuningriigi sõdurid Eestis on vajadusel võitluseks valmis

Väljaandele jagati mõtteid Bold Dragon õppuse taustal, mis kestis nädal aega ning kus imiteeriti Vene Föderatsiooni vägede sissetungi Eestisse. Kaasatud oli ca 800 Ühendkuningriigi sõdurit - see tähendab poolt kohapealsetest Briti vägedest.

Õppuse üle järelevalvet teostanud Walesi kuningliku sõjaväe kolonelleitnant Rupert Streatfeild ütles, et sõda Ukrainas on andnud tema vägedele "teravmeelsuse" ning kinnitas, et talle alluvad sõdurid on "100-protsendiliselt" valmis juhuks, kui sõda üle Ukraina piiride levib. Venemaa invasioon ja ähvardused NATO vastu on andnud Briti missioonile Eestis "selge eesmärgitunde", lisas ta.

"Inimesed ei naudi selliseid asju," ütles ta olukorra kohta Ukrainas. "Aga sõdurid tahavad teha tööd. Nad tahavad rakendada oma ametioskusi. Kui te liigute ringi ja räägite praegu sõduritega, siis nad sumisevad. Pole tähtis, milline on ilm, pole tähtis, kui kõvasti me treenime - see on see, milleks me armeesse astusime."

NATO idarinne tugevneb

Viimati korraldasid NATO väed nii suurt õppust Eestis oktoobris. Alates konflikti algusest on NATO suurendanud märkimisväärselt oma kohalolekut kogu Ida-Euroopas - Läänemerest Musta mereni paigutatud vägede arv ulatub nüüd 40 000-ni.

Suurbritannial on Eestis umbes 1650 sõjaväelast, olles sissetungi tagajärjel kahekordistanud oma kohalolekut Läänemere piirkonnas - hoolimata asjaolust, et Vene sõjaväebaasid teisel pool Eesti piiri on tühjenenud, kuna Vene sõdurid on ümber paigutatud Ukrainasse. Hetkel peetakse Venemaa otsese rünnaku vahetut ohtu aastakümnete madalaimaks.

The Times kirjutas, et Putini armee oleks oma teisi lähinaabreid valmis ründama kõige varem 2024. aasta veebruaris.

NATO-l on Ida-Euroopas neli baasi - Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas -, kus liikmesriikide väed roteeruvad poolaasta kaupa.