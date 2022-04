Keit Pentus-Rosimannus: toimetulekutoetus aitab edaspidi ka kodulaenu tasuda

Märkisite, et toimetulekutoetuse maksmisel võetakse edaspidi kodukuludena arvesse ka laenumaksed. Mida see siis tähendab ühele inimesele, kui ta on soetanud korteri, aga kaotab töö ja jääb laenumaksete tasumisega jänni? Kas riik võtab sisuliselt need laenumaksed enda kanda?

Meil on toimetulemise toetamisel praegu selline süsteem, et inimese sissetulekust lahutatakse maha eluasemekulule tehtavad hädavajalikud kulutused. Ja kui see on maha lahutatud, siis on reegel, et inimesel peab jääma kätte 150 eurot kuus, me tõstame selle piiri nüüd 200 euroni.

Ja varasemalt lihtsalt on olnud nii, et sellesama 150 euro eest, mis nii-öelda kätte jääb, peaks inimene katma ka oma võimalikud laenumaksed. Arusaadavalt see on pannud paljusid keerulisi olukorda. Eriti praegu, kus elukallidus kasvab ja tööpuudus näitab kasvamise märke, võib väga paljudel peredel tekkida vajadus seda toimetulekutoetust saada. Nüüd on neil lihtsalt kindlus, et kui ta on maksnud ära laenumaksed, peab neil jääma kätte 200 eurot kuus.