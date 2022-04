Soome endine peaminister: Venemaa püüab kindlasti Soomet mõjutada NATO-ga mitte liituma

Stubb, kes on endise Soome peaministrina Putiniga isiklikult kohtunud, ei usu, et Venemaa juht oleks aru kaotanud. "Putin on üks strateegilisemaid juhte, keda ma kunagi kohanud olen," ütles ta ja lisas, et seda muidugi Venemaa vaatest.

"Soomet juhib ratsionaalne hirm... sellepärast me NATO-ga liitumegi," märkis Stubb. Ta leidis, et see on põhjuseks, miks Soome liitumise arvamusküsitluse toetus on viie aastaga tõusnud ligi 50 protsenti.

Idealism on asendunud Stubbi väitel realismiga. "See kaunis maailm, milles elasime, on nüüd mõneks ajaks kadunud," põhjendab Stubb varasemat väikest toetust NATO-ga liitumise vastu.

Stubb ütleb, et tema hinnangul esitab Soome taotluse NATO-ga liitumiseks mai jooksul ning saab NATO liikmeks selle aasta sees. Stubbi sõnul on liitumise puhul oluline ja vajalik NATO-poolne maksimaalne toetus ning kaitse.

Ta nendib, et Venemaa püüab neid kindlasti NATO-ga liitumise perioodil mõjutada. Praegune Soome peaminister Sanna Marin ütles äsja, et Soome teeb NATO-sse astumise otsuse pigem nädalate kui kuude jooksul. Ta lisas, et üritatakse tegutseda võimalikult kiiresti, kuna olukord on sõja valguses väga raske.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg on öelnud, et Rootsi ja Soome oleksid NATO-sse igati teretulnud ja täidaksid juba praegu enamikule liikmetele kehtivaid nõudeid.