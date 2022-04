Doktor Le Vallikivi lükkab Helme ukrainlasi HIV-ga sidunud väite ümber: arstid pole seda kindlasti sellisel kujul öelnud

"Mul on üks poeg arst, suhtlen arstidega. Arstid ütlevad, et see tervishoiupilt on kohutav. HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla," rääkis Helme kolmapäeval riigikogu kõnepuldis. "Ei, nad tulevad meile tagasi, sest kümned tuhanded inimesed tulevad ja toovad nad meile siia."

Perearstide Seltsi juht doktor Le Vallikivi hindas Helme ütlust “epidemioloogiliste andmete emotsionaalseks ja meelevaldseks tõlgendamiseks”.

HIV-i stigmatiseerimine on nii üleeile päev, kui olla saab. Le Vallikivi

Mis puudutab poliitiku väidet, justkui oleks arstide seas levimas jutt ukrainlaste seas ilmnenud kõrgest HIV-nakkuse protsendist, lükkab Vallikivi selle ümber. “Arstid pole seda kindlasti sellisel kujul öelnud,” sõnas ta.

Üleüldse peab Vallikivi HI-viiruse teematõstatust ebakohaseks.

“HIV-i stigmatiseerimine on nii üleeile päev, kui olla saab,” märkis perearst. “See on tänasel päeval väga hästi kontrolli all olev krooniline haigus, mille õigeaegsel märkamisel ja ravimisel on see ikkagi praktiliselt levimatu ning ei mõjuta inimese tavalist elukvaliteeti vähimalgi määral.”

Prostitutsiooni külgepookimine HIV-ga seotud ütlustele ei tee samuti tema silmis Helmele au.

“Ammu-ammu-ammu pole HIV enam prostitutsioonis ja/või homoseksuaalide ja/või süstivate narkomaanide vahel leviv haigus,” selgitas Vallikivi. “Tänapäeval räägime HIV-ist ka täiesti tavaliste kesk- ja vanemaealiste Eesti pereemade ja - isade puhul.”

"Õhust võetud"

Ka Toivo Maimets ei pea Helme väljaütlemist õigeks.

"Kodanikuna olen absoluutselt tauniv ja negatiivne selliste ütlemiste suhtes," sõnas ta Delfile. "See on õhust võetud seisukoht."

Haigused, mida leiame Eestist, on Maimetsa sõnutsi samaviisi olemas ka Ukrainas. Et sõjapõgenike massiline ränne mööda Euroopat peaks nakatumiste pilti suures plaanis muutma, ta ei usu - piirid olid lahti ennegi.

"Nakkushaigused ei ole maailmast kadunud, see on selge," märkis teadusnõukoja juht. "Igal pool on täpselt üks ja sama asi, mis selle vastu töötab: vaktsiin."