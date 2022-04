Kuidas valida noorele kasutajale nutitelefoni?

Pole vahet, kas teha panoraamfotosid, portreesid, püüda pildile arhitektuurilisi ilustusi või hoopis mikroskoopilisi detaile - kõigil neist juhtudest pakub nova 9 SE mudel võimalust jäädvustada kõrge kvaliteediga fotosid. Mudeli 108 MP resolutsiooniga tagakaamera ja 1/1,52-tolline sensor tagavad kõrge resolutsiooni ja valgustundlikkuse, mis võimaldavad jätta fotole kõik vajalikud detailid ja muuta need sügavaks. Lisaks on telefonil mitme võtte jaoks algoritm, mis võimaldab teha mitu optimaalse kvaliteediga liidetud kaadrit, ning lai dünaamiline ulatus, mis parandab pimedas tehtud fotode kvaliteeti.

Et nova 9 SE telefon on loodud just nooremaid kasutajaid silmas pidades, sobib see hästi kiire elustiiliga kasutajale. Telefon on üliõhuke ehk vaid 7,94 mm ning seda katab suur 6,78-tolline ekraan. Samuti on seade ülikerge, kaaludes vaid 191 grammi. Tänu nendele näitajatele saab nova 9 SE mudeli pista mugavalt nii taskusse kui ka kotti, ilma et see liiga palju ruumi võtaks.

Lisaks telefonis olevale tehnilisele sisule on noortele oluline ka telefoni välimus, et sellega nii endale rõõmu valmistada kui ka eakaaslaste ees uhkust tunda. Uue nova 9 SE arendajad on sellega arvestanud ning pakkunud telefoni kasutajale pilkupüüdvat disaini ja erksaid värve. Huawei nova 9 SE telefon on Eestis saadaval kolmes värvitoonis: kristallsinine, pärlvalge ja kesköömust. Seadme muudab eriti kaasaegseks selle tagakaamera eksklusiivne tähtede orbiiti meenutav kuju.

Uute nutiseadmete tehnilisi võtmeomadusi hinnates ja võrreldes eristub hiljuti turule tulnud Huawei nutitelefon nova 9 SE teistest selgelt seepoolest, et täidab kõige olulisemaid funktsioone just noorte jaoks. Vaata lähemalt, mida noored täna telefonide puhul hindavad ja kuidas on need funktsioonid uues mudelis kasutusele võetud.

Lisaks põhiobjektiivile on mudelil ka 8 MP ülilainurkkaamera, 2 MP sügavus- ja 2 MP makrokaamera, mis võimaldavad tekitada udutatud efekti ning mille abil saab teha pilti ka vaid mõne sentimeetri kaugusel asuvast objektist. Olulisel kohal on aga ka eesmine kaamera, mis noorte jaoks seondub just selfie’de tegemisega - selleks on nova 9 SE mudelil moodne lainurk 16 MP esikaamera.

Fotode tegemise kõrval on kaasaegsete sotsiaalmeediaplatvormide kasutajatele tänapäeval äärmiselt oluline ka see, et nutitelefoniga oleks võimalik teha ja töödelda kvaliteetseid videoid. Selle jaoks on nova uus mudel täpselt sobiv, sest see võimaldab pidevat videosalvestust samaaegselt nii esi- kui tagakaamerast. Seega saab salvestuse ajal vahetada kaamera salvestusrežiimi eest taha või vastupidi ning samuti saab mõlema kaameraga korraga ka pildistada. Sellised lahendused pakuvad uusi loomingulisi võimalusi eriti neile, kes tegelevad igapäevaselt videode või vlogide salvestamisega.

Sujuv kasutajakogemus



Nutitelefoni valikul on oluline hinnata oma igapäevaseid vajadusi ning valida vastavalt sellele sobiv seade. Näiteks, kui telefon on mõeldud nii õppimiseks, videote töötlemiseks, mängude mängimiseks kui ka mitme rakenduse samaaegseks kasutamiseks, on mõistlik investeerida seadmesse, millel on nutikas toiteprotsessor.

Nova 9 SE mudelil on 8 GB muutmälu, mis töötab koos Qualcomm Snapdragon 680 protsessoriga. Tänu sellele saab nautida telefoniga kiiret ja tõhusat tööd mistahes elualal. Lisaks toetab telefon EMUI 12 operatsioonisüsteemi, mis on eriline oma mugava juhtpaneeli poolest. Nii pääseb kasutaja kiirelt ligi heli esitamisega seotud juhtnuppudele, Wi-Fi-le ja Bluetoothile, ilma et peaks avaekraanilt lahkuma.

Töökindel aku



Arvestades sadu rakendusi ja funktsioone, mida tänapäeva nutitelefonid peavad igapäevaselt töös hoidma, kulub telefoni aku üsna märkimisväärselt. Seega on oluline, et nutitelefoni aku peaks vastu ka pideva kasutamise korral.

Nutika nova 9 SE mudelis on kasutusel kuni 4000 mAh aku, mis toetab 66 W Huawei Super Charge kiirlaadimist. Selle abil saab aku 15 minutiga 60 protsendi ulatuses ja 38 minutiga täielikult täis laadida. Samas tagab seadme aku selle töökindluse ka kõige suurema koormuse korral.

Kokkuvõttes on selge, et noortele mõeldud nutitelefon peab olema stiilne, aga samas pakkuma kaasaegseid funktsioone. Täpselt selline mudel on uus nova 9 SE, mis sobib igale noorele, kes kaalub uue nutiseadme soetamist.