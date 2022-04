VIDEO | Ühekordne rahasüst pensionäridele ja lastele tuleb, ent Keskerakonna ihatust poole väiksem

"Tõenäoliselt jääb see kogusumma umbes 30 miljoni euro kanti," ütles ta Delfile täpsustavalt kulurea kohta. Ta märkis, et sihtgrupini jõuab see sügisel, kui on uue kütteperioodi algus ja oodata kõrgeid hindu. "Ma arvan, et oleme otsusele lähedal," ütles ta, ent ei tahtnud välja tuua, kui suur oleks konkreetne toetus individuaalselt. Pentus-Rosimannus märkis, et ilmselt saadakse lisaeelarve lõplikult valmis järgmisel nädalal.