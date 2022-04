Lai taimetoiduvalik Prismas kogub suveks veel täiendust

Viimastel aastatel on taimsete ja vegantoodete tarbimine oluliselt kasvanud. Neid tooteid otsitakse kauplustest rohkem kui kunagi varem. „Oleme saanud taimse toidu tarbijatelt palju tagasisidet, milline peaks olema Prisma valik. Olles kõige laiema kaubavalikuga jaekett, on meil hea meel pakkuda ka parimat valikut taimsete toodete osas,“ lausus Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. Ta tunnustab tootjaid aktiivse innovatsiooni eest, mis on viimastel aastatel toonud juurde palju uusi tooteid veganite lauale ja ostukorvi. Samuti on toodete maitse arenenud väga sarnaseks harjumuspäraste loomsete toodete omaga.

Hummustest taimse pitsakatteni

Prisma statistika näitab, et enimostetud vegantoodete hulka kuuluvad veganmajonees, hummused, täistaimne pitsakate ja köögiviljapelmeenid. Valmistoodete osas on praegu kõige populaarsemad Bon Soya vegantooted.

„Neid tooteid ei pane ostukorvi mitte ainult veendunud vegantoodete pooldajad, vaid ka kliendid, kes aeg-ajalt soovivad kergemat ja tervislikku lihavaba einet,“ selgitas Niitaru. Pealegi on taimsetel toodetel enamasti väiksem kalorsus kui lihasisaldusega toitudel.

Et vegantooteid kauplusest kergem leida oleks, on Prismades selleks eraldi tähistusega riiulid. Uudistoodetena leiab sealt nüüd ka maailmas väga head vastukaja leidnud Wicked Kitcheni valmistoodete valiku. Selle sarja toodete hulgas on nii värsked valmistoidud, kuivtoidud, sügavkülmutatud tooted kui ka jäätised.

Suvi toob müügile veganšašlõki

Wicked Kitcheni lisandumine Prisma valikusse ei jää aga sel kevadsuvel kindlasti mitte viimaseks uudiseks vegantoodete vallas. Peagi saabuval grillihooajal on põhjust rõõmustada veganšašlõki lisandumise üle.



