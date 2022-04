Venemaa kaitseminister Šoigu sai väidetavalt infarkti ja vahistatud on 20 kindralit

Lisaks sellele on Nevzlini sõnul vahistatud umbes 20 Vene kindralit.

Veel kirjutab Nevzlin, et endise asepeaministri Arkadi Dvorkovitši vastu valmistatakse ette kriminaalasja ja temalt oodatakse tunnistusi kolleegide ja sõprade vastu. FSB allikad ütlevad Nevzlini sõnul, et kui ta ei lähe tehingule, viiakse ta Matrosskaja Tišina või Lefortovo vanglasse.

Nevzlini sõnul on koduaresti pandud Venemaa presidendi Vladimir Putini peaideoloogiks peetud Vladislav Surkov, keda kahtlustatakse sõja ettevalmistamiseks mõeldud raha varguses. Tegemist on sama juurdlusega, millega seoses on vahistatud 20 kindralit.