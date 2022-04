"Esmaspäeval toimus selline juhtum, kus kõndisin riigikogu koridoris. Mulle tuli järele Kalle Laanet, kes ütles: "Kui sa seda Mali teema küsimust ei lõpeta, siis sinu pojal, kes teenib Eesti kaitsejõududes elukutselise sõjaväelasena, läheb halvasti." Kas me oleme jõudnud sinnamaani, et läbi perekondlike sidemete hakatakse mõjutama riigiteenistujaid ja riigikogu liikmeid?" küsis Grünthal peaminister Kaja Kallaselt. "Mida võtate ette oma kaitseministriga, et selliseid asju ei toimuks?"

"See tundub pigem teie käekiri."