VIDEO | Sõjakoleduste eest Hispaaniasse pagenud noor suunamudija: pole lihtne kõike kodus maha jätta

Kui sõja alguses oli Alinal üle 30 000 jälgija, siis täna on see number enam kui kahekordistunud. Nähes jälgijate suurt huvi, on Alina oma tegevust erinevatel platvormidel jätkanud. Ka nüüd, mil on Ukraina sõjakoleduste keskelt pagenud Hispaaniasse.