Dmitri Medvedev ähvardas Soomet ja Rootsit NATO asjus Iskanderide, hüperhelikiiruse ja tuumarelvadega laevadega

„On võimalik, et juba päris varsti, nimelt selle aasta suveks muutub maailm veel „turvalisemaks”.

Rootsi ja Soome arutavad metsiku tõsidusega võimalust ühineda NATO-ga. Allianss ise on valmis nad vastu võtma sõna otseses mõttes „avasüli” – kõige lühema aja ja minimaalsete bürokraatlike protseduuridega. USA edastab oma „Welcome’i” praegu Põhja-Euroopa esindajatele sõna otseses mõttes kõigist torudest. Koputage ainult aralt, laseme kohe sisse. Ja mida see tähendab? See tähendab, et Venemaal hakkab olema rohkem ametlikult registreeritud vastaseid.

Ja kuidas peaksime meie sellele reageerima? Vastus on selge: ilma emotsioonideta, külma peaga. Kui palju riike on NATO-s, 30 või 32, ei ole meile üldiselt eriti tähtis. Kaks ees või taga nende tähtsuse ja elanikkonna juures suurt erinevust ei oma. Teine asi on see, et kui Rootsi ja Soome astuvad NATO-sse, kasvab alliansi maismaapiiri pikkus Vene Föderatsiooniga üle kahe korra. Loomulikult tuleb seda piiri tugevdada. Tõsiselt tugevdada maismaavägede ja õhutõrje grupeeringut, paigutada Soome lahe akvatooriumi olulised merejõud. Sellisel juhul mingist Läänemere tuumavabast staatusest enam juttu olla ei saa, tasakaal tuleb taastada. Kuni tänase päevani Venemaa sellistele meetmetele ei läinud ega kavatsenud minna. Kui teid sunnitakse, mis siis ikka: „pange tähele, need polnud meie, kes selle ettepaneku tegid”, nagu ütles tuntud vana filmi kangelane.

Ja veel. Ei ole mõtet arutada, et kui ei oleks erioperatsiooni Ukrainas, ei oleks nende riikide NATO-sse astumise küsimust üldse tekkinud ja olukord oleks olnud Venemaa jaoks lihtsam. See ei ole nii. Esiteks, katseid tirida nad allianssi on ette võetud ka varem. Ja teiseks, mis peamine, meil ei ole nende riikidega territoriaalseid vaidlusi nagu Ukrainaga. Ja seetõttu on sellise liikmelisuse hind meie jaoks erinev.