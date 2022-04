Ukraina vahistatud oligarhi Medvetšuki kinnipidamise kohta liiguvad vastukäivad versioonid. Mis saab temast edasi?

Politsei saabus Medvetšuki maja juurde juba sõja eelõhtul, kuna neile laekus info, et tundmatud inimesed veavad majast välja relvi ja muid esemeid. Väljaande Slidstvo.info teatel olid sellel päeval saabunud maja juurde mikrobusside ja autodega eraturvafirma Štorm töötajad, kes on tegelenud aastaid Medvetšuki turvamisega. 27. veebruaril, kolm päeva pärast Putini „erioperatsiooni” algust selgus, et Medvetšuk on põgenenud. Tema abikaasa, telesaatejuht Oksana Martšenko oli Ukraina meedia teatel riigist lahkunud 18. veebruaril.

Vene invasiooni alguses viibis Viktor Medvetšuk oma Kiievi villas koduarestis. Sellist ennetusmeedet rakendati tema peal alates 2021. aasta maist, mil talle esitati süüdistus riigireetmises ja riigi loodusvarade riisumises Krimmis tegutseva kaevandusettevõtte kaudu. Sama aasta sügisel sai ta veel ühe süüdistuse riigireetmises, mis on seotud kahtlusega, et Medvetšuk organiseeris Donbassis okupeeritud aladelt söe eksporti. Seega aitas ta rahastada Luhanski ja Donetski „rahvavabariike”, mida Ukraina loeb terroriorganisatsioonideks. Tänavu 10. jaanuaril pikendas Petšerski kohus tema koduaresti 10. märtsini.

Medvetšuki ja tema partei vastu 2021. aasta kevadel võetud samme tõlgendati Venemaal äärmiselt negatiivselt ja neist võis saada üks „punastest joontest” suhetes Kiieviga. Seega on ebatõenäoline, et Medvetšuk nüüd saatuse hooleks jäetakse. Zelenskõi mõistab seda väga hästi ja üritab Medvetšuki-sugust olulist tegelast kasutada vangide vahetuseks ja enda läbirääkimispositsiooni üldiseks tugevdamiseks.

Kolmandaks omab Medvetšuk tõenäoliselt tundlikku ja salajast infot, sealhulgas Ukraina eliidis tegutsevate Kremli mõjuagentide kohta. See pakub Ukraina julgeolekuteenistustele suurt huvi. Seda on kommenteerinud juba ka Ukraina siseministri nõunik Vadim Denissenko. „Tal on tohutus koguses infot selle kohta, kes, kellele, kui palju ja mille eest maksis, et Vene Föderatsiooni jaoks viiendat kolonni, kollaborantide liikumist tekitada,” ütles Denissenko.

Teiseks on Medvetšuk Kremli pikaajaline poliitiline partner. OPZŽ on Ukraina suurim venemeelne partei, millel on raadas 44 saadikukohta.

Kremli jaoks on Medvetšuk oluline isik. Meedia väitel pole tal peresidemeid ainult Putiniga, vaid ka Vene ekspresidendi Dmitri Medvedevi naise Svetlanaga. Medvedev reageeris Medvetšuki vahistamisele teravalt, soovitades inimestel ettevaatlikud olla ja öösiti uksed lukustada, et vältida „värdjaid, kes nimetavad end Ukraina võimudeks.”

Ukraina luureteenistuste avaldatud fotodel näeb Medvetšuk välja kurnatud ja kannab halvasti istuvat sõjaväevormi. See võib kinnitada nii üht või teist versiooni. Igal juhul on Ukraina ja Vene televaatajatele tuttavast klanitud kuvandist vähe alles.

Sellest, kus Medvetšuk vahepeal oli, liigub kaks versiooni. Esimese järgi varjas ta end poolteist kuud parteikaaslaste juures. Teise versiooni kohaselt langes ta kohe SBU kätte ja toodi välja alles nüüd, et Kiievi läbirääkimispositsiooni tugevdada. SBU teatas 13. aprillil, et Medvetšuk peeti kinni Kiievi oblasti välispiiril ja tema põgenemise korraldasid Vene eriteenistused, kes tahtsid Medvetšuki viia esmalt Transnistriasse ja seejärel Moskvasse .

Sellegipoolest üritab Kreml juba tingima hakata ja hinda alla tuua. „Mis puudutab vahetust, millest erinevad Kiievi poliitikud sellise tulisuse, innukuse ja rahuloluga räägivad, siis Medvetšuk ei ole Vene kodanik,” ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. „Tal ei ole mingit pistmist sõjalise erioperatsiooniga. Ta on välisriigi poliitik. Me ei tea isegi seda, kas ta ise tahab, et Venemaa sekkuks teda puudutava paskvilli lahendamisse.”

Ilmekas on ka see, et Medvetšuki abikaasa Oksana Martšenko on pöördunud oma abikaasa vabastamiseks palvega Zelenskõi ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani poole, aga mitte Putini poole.

Samal ajal ei tasu unustada, et Kreml tegeleb praegu veebruaris alanud „välksõja” läbikukkumise süüdlaste otsimisega. Aeg-ajalt tuleb teateid, et Ukraina-vastase sõja ettevalmistamise eest vastutavad julgeolekutöötajad on põlu alla või isegi eeluurimisvanglasse sattunud.

Sellesse kategooriasse sobib ka Medvetšuk. Pikka aega õnnestus tal Putini veenda, et venemeelsete jõudude revanš on vältimatu. Ta liialdas sümpaatiaga, mida Ukraina elanikud Venemaa vastu tunnevad. Kokkuvõttes ei tervitatud „vabastajaid” siiski soola-leivaga. Nii et võib-olla ei ootaks Medvetšukki vahetuse korral midagi head. „Ehk ongi SBU kong Viktor Medvetšuki jaoks kõige turvalisem koht,” ironiseeris Ukraina Tulevikuinstituudi ekspert Igar Tõškevitš.

Ukraina sisepoliitika jaoks tähendab Medvetšuki vahistamine vähe, kui mitte arvestada sotsiaalmeedias puhkenud parastamist. Sõjaolukorras on venemeelse opositsiooni tegevusvõimalused praktiliselt kadunud. Ukraina riiklik julgeolekunõukogu on peatanud nii Opositsioonilise Platvormi, Opositsioonilise Blobki kui erakonna Šaria tegevuse. Osa neist poliitikutest toetas avalikult Vene invasiooni ja lahkus sellega seadusliku poliitika raamidest.

Poliitiline süsteem kui tervik ootab põhjalikku uuendust, kuna senise eliidi vahetavad välja sõjakangelased, nii sõjaväelased kui tsiviilisikud. Rahuaja poliitikud on lavalt lahkunud. Tuleviku Ukraina politikas on OPZŽ-suguste parteide tegevust raske ette kujutada. Kehtima jääb venevastane konsensus.

Samuti on raske ette kujutada, et Medvetšuk võiks teha edukat poliitkarjääri Venemaa kontrollitud Ukraina aladel. Selleks on tema ambitsioonid liiga suured ja kohaliku eliidi hoiak tema suhtes liiga negatiivne. Kremli jaoks kuulub Medvetšuk aga siiski pigem sellesse sõprade kategooriasse, keda maha ei jäeta. Kui väljavahetamine toimub, on võimalik, et ta ilmub välja mõnes uues ja seni prognoosimatus rollis.