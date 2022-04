FOTOD | Verine torge Issandalt! Nevski katedraali seinale joonistati tähenduslik sõnum venelastele

Just sellele on ka antud sõnumis viidatud. Lisatud ka "Ukraina veri, GEN 4:10".

GEN on esimene Moosese raamat. Teose kreekakeelne nimetus on Genesis, mille tähenduseks tekkelugu või algus.

Venemaa ja Ukraina osas on tihtilugu kasutatud viidet, et tegu "vennasrahvastega". Vladimir Putin on oma propagandistlikus retoorikas viidanud isegi "ühele riigile". Ideed, et Ukraina rahvas on midagi Vene rahvast eraldiseisvat, on Putin nimetanud Poola sajanditepikkuse propaganda viljaks.