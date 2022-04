FOTOD | Nevski katedraali seinale joonistati tähenduslik sõnum venelastele. Politsei: sodija on tabatud

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnas Delfile, et täna varahommikul kella poole kolme paiku teatati politseile, et Tallinna kesklinnas Lossi platsil soditakse kiriku seina peale. "Politseinikud tabasid sodija, kelleks osutus 34-aastane mees. Mõistame inimeste valu ja tahet sõja vastu midagi ette võtta. Oma meelsuse avaldamiseks on olemas palju legaalseid viise, kuid kiriku seinale sodimine nende hulka kindlasti ei kuulu," märkis ta. "Juhtunu osas on alustatud väärteomenetlus."

Just sellele on ka antud sõnumis viidatud. Lisatud ka "Ukraina veri, GEN 4:10".

GEN on esimene Moosese raamat. Teose kreekakeelne nimetus on Genesis, mille tähenduseks tekkelugu või algus.

Venemaa ja Ukraina osas on tihtilugu kasutatud viidet, et tegu "vennasrahvastega". Vladimir Putin on oma propagandistlikus retoorikas viidanud isegi "ühele riigile". Ideed, et Ukraina rahvas on midagi Vene rahvast eraldiseisvat, on Putin nimetanud Poola sajanditepikkuse propaganda viljaks.