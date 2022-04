OTSEBLOGI| Venemaa süüdistab Ukrainat rünnakutes Vene piirlinnale ja küladele, Kiiev eitab sõjaväekopteritega Venemaa õhuruumi sisenemist

Venemaa kaitseministeerium teatas öösel, et Musta mere laevastiku lipulaeval, ristlejal Moskva plahvatas laskemoon, laev sai tõsiseid kahjustusi ja meeskond on täielikult evakueeritud.

Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Oleksi Arestovõtš ütles intervjuus advokaat Mark Feiginile, et ristlejal Moskva on suur tulekahju.

Venemaa kaitseministeerium teatas pärastlõunal, et Venemaa Musta mere laevastiku lipulaev, ristleja Moskva on säilitanud ujuvuse ja see kavatsetakse pukseerida sadamasse. Tulekolle on lokaliseeritud.