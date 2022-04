OTSEBLOGI | Mõkolajiv on Vene vägede lakkamatu tule all, Harkivit tabas verine rünnak

Austria kantsleri Karl Nehammeri sõnul arvab Vene president Vladimir Putin end sõda võitvat. Esmaspäeval külastas Nehammer esimese lääne juhina pärast sõja algust Moskvat ja rääkis seal Putinile, et ta on "sõda moraalselt kaotamas" ja kõik need, kes on sõjakuritegudes vastutavad, tuleb kohtu ette viia.

"Ma arvan, et tal on nüüd oma sõjaloogika, eks? Ta arvab, et sõda on vajalik Vene Föderatsiooni julgeolekugarantiideks. Ta ei usalda rahvusvahelist kogukonda. Ta süüdistab ukrainlasi genotsiidis Donbassi piirkonnas. Kuigi ta elab omaenese maailmas, arvan, et ta saab aru, mis Ukrainas toimub. Aga ta arvab siiski, et on sõda võitmas," rääkis Nehammer.