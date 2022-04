OTSEBLOGI | Mariupoli kaitsjad saatsid pikalt Venemaa üleskutse langetada relvad, et säästa oma elud

Homme ilmuvas USA telekanali NBC intervjuus räägib Austria kantsler Karl Nehammer, et Putin arvab end sõda võitvat, vahendab the Guardian. Esmaspäeval külastas Nehammer esimese lääne juhina pärast sõja algust Moskvat ja rääkis seal Venemaa juhile, et ta on "sõda moraalselt kaotamas" ja kõik need, kes on sõjakuritegudes vastutavad, tuleb kohtu ette viia.

"Ma arvan, et tal on nüüd oma sõjaloogika, eks? Ta arvab, et sõda on vajalik Vene Föderatsiooni julgeolekugarantiideks. Ta ei usalda rahvusvahelist kogukonda. Ta süüdistab ukrainlasi genotsiidis Donbassi piirkonnas. Kuigi ta elab omaenese maailmas, arvan, et ta saab aru, mis Ukrainas toimub. Aga ta arvab siiski, et on sõda võitmas," rääkis Nehammer.

Vene kaitseministeerium tunnistas ööl vastu reedet, et Venemaa Musta mere laevastiku lipulaev Moskva uppus. "Ristleja Moskva kaotas pukseerimise ajal kerevigastuste tõttu stabiilsuse. Laev uppus tormisel merel," teatas ministeerium. Ühtlasi teatas Venemaa, et ristleja pardal puhkenud tulekahju tõttu plahvatas selle laskemoon. Ukrainas väidetakse aga, et alus sai pihta Ukraina rakettidega Neptun. Reede õhtuks kinnitab ka USA eesotsas Pentagoniga, et Moskva läks põhja Ukraina raketitabamuste tõttu.

Laupäeval kohtus Vene mereväe juht Moskva pardalt pääsenud umbes 50 sõduriga. Laeval teenis aga umbes 500 inimest. Kuhu jäid ülejäänud sõdurid, sellele Vene propaganda selgitusi ei jaganud.

Mariupol on jätkuvalt Vene vägede silmuses. Linna kaitsvad Ukraina sõdurid on peamiselt koondunud Azovstali terasetehase territooriumile, mille ümber toimuvad lahingud. Pühapäeva varahommikul tegi Venemaa pakkumise, et säästab "lähitundidel" kapituleeruvate Ukraina sõdurite elud Mariupolis. Üleskutse järgi oleksid Ukraina sõdurid pidanud kell 6 hommikul heiskama terasetehase perimeetri ümber valged lipud, Vene väed aga omalt poolt punased lipud. Pole teateid, et ükski Ukraina sõdur oleks üleskutset järginud.