OTSEBLOGI | Biden teatas valmisolekust Ukrainasse sõita, Vene kaitseministeeriumi kinnitusel on Moskva uppunud

USA president Joe Biden andis neljapäeval mõista, et Valge Maja on praegu otsustamas, kas saata Ukrainasse visiidile mõni USA kõrge ametnik. Biden märkis, et oleks valmis ka ise minema, kuid ilmselt saadetakse Ukrainasse siiski USA välisminister Antony Blinken või kaitseminister Lloyd Austin.