ERISAADE | Kas haiglanumber kahaneb kiirelt? Kes peaks tegema neljanda vaktsiinidoosi? Vastab Mari-Anne Härma

Aprilli algusest on piirangud kadunud. Ööelu saab nautida kasvõi hommikuni, maski ka enam kandma ei pea. Kuidas on see mõjutanud koroonaviiruse levikut?



Me näeme, et haigestumine, eriti vanemaealiste seas, on küll langustrendis, kuid on natuke aeglustunud. Haiglaravil viibivate patsientide arv võiks langeda palju kiiremini kui praegu. Haiglaravi vajadus on viimased kaks nädalat olnud stabiilne, isegi kerges kasvutrendis. Siia hulka tuleb arvestada ka haiglasisesed nakatumised.

Seoses sellega, et omikrontüvi on siin natuke muteerunud, vahetunud välja pisut kiiremini leviva tüve vastu, siis näeme, et haigestumise kiirus ei lange nii kiiresti, kui me tahaks. Kui oleks olnud piirangud paigas ja tüvi ei oleks teise vastu vahetunud, oleksime võib-olla täna juba rohelises staadiumis. Praegu oleme jätkuvalt kõrge ja keskmise vahepeal, pendeldame siin üles-alla.

Tahaks haiglaravi koormuse kiiresti alla saada. Üldvaates liigume õiges suunas. Haigestumine jätkuvalt langeb, selles mõttes ma ei muretse.

Kas usute, et haiglakoormus läheb ka edaspidi alla? Piiranguid enne suve ilmselt enam tagasi ei panda.

Ega ma väga ei arvagi, et haiglaravi peaks suvel märkimisväärselt kasvavama. Taustahaigestumisega peame arvestama, kuid siiani ei ole see ühelgi suvel väga kasvanud. Kui haigestumine on madal, siis saame puhanguid kontrollida juba paremini ja aidata ka terviseameti poolt nakatumise levikut vältida.

Küll aga peame valmis olema, et sügisel hakkab taas haiglaravi vajadus kasvama. See on paratamatu. Meil on üsna märkimisväärne osa vanemaealisi veel vaktsineerimata ja ilma immuunkaitseta. Sellest möödapääsu ei ole, kui me just ei saa neid inimesi veenda, et immuunkaitse on vajalik. Vaktsineerimine ei takista nakatumist, aga takistab seda, et me ei haigestu raskelt ega satu haiglasse.

Kui suur mure on viiruse n-ö varjatud leviku pärast? Paljudel isegi ei teki sümptomeid, testimas ka enam kõik ei käi, isegi kui sümptomid tekivad.