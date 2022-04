Kaja Kallas nõustub Bideniga: Venemaa peetud sõjal on selged genotsiidi märgid

„Venemaa juhid on oma tahet Ukraina riik ja rahvas hävitada nii sõnades kui tegudes selgelt demonstreerinud,” leidis Kallas oma kommentaaris. „Venemaa sõjal Ukraina vastu on selged genotsiidi märgid. Seejuures ei ole me veel näinud Kremli kuritegude täit ulatust. Venemaa valmistub suureks rünnakuks Ukraina idaosale. Mariupoli inimkannatused pole pildikeeles meieni veel jõudnud.”

Peaministri sõnul on Eesti sõnum, et genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude sooritajad ja planeerijad antakse kohtu alla. „Eesti ja Euroopa Liit toetab Ukraina prokuröri ja Rahvusvahelist Kriminaalkohust nende kuritegude uurimisel,” ütles Kallas, kes lisas, et tõendite kogumisega tegeleb ka Eesti prokuratuur. „Saadame uurimist toetama ja tõendeid koguma ka oma eksperdid,” ütles Kallas. Ta kordas Eesti seisukohta, et EL peab võimalikult kiiresti kehtestama sanktsioonid Vene energiakandjate vastu.