Kas kooli ees ülekäigurajal hukkunud tüdruku võinuks päästa 30 km/h piirkiirus? Kohalik võim hakkab asja uurima

Mulgi vallavanem Imre Jugomäe hinnangul, teelõik on kindlasti kõrgema riskiga, sest seal liigub väga palju lapsi ja noori. Samas märgib ka, et tegu on uue teelõiguga, mis on 2 aastat tagasi projekteeritud. "Ülekäiguradade ette on kõrgenusi tehtud ja teed on kitsamaks tehtud. Me saame viia riskid miinimumini, aga me ei saa neid kunagi nulli viia," märgib ta.