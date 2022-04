Leiame koos lahenduse – paindlikud laenud kinnisvara tagatisel

Hüpoteeklaen on Eesti turul tegutsenud juba enam kui 12 aastat. Väljastades laenu kinnisvara tagatisel, suudab Hüpoteeklaen pakkuda laenuvõtjale selget kasu, aidates hoida laenukulud võrreldes nii mõnegi teise lahendusega suhteliselt madalal ja võimaldades tingimusi, mis tagatiseta laenude puhul ei oleks mõeldavad.

Laen, mis on loodud toetama erinevaid vajadusi

Et tegemist on kinnisvara tagatisel laenudega, siis saab Hüpoteeklaen oma klientidele pakkuda paindlikumaid laenutingimusi. See puudutab nii intressi, tagasimakseid kui ka näiteks laenupuhkust ja ennetähtaegse laenutagastamise küsimusi.