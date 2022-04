Rootsi meedia: peaminister Andersson tahab esitada NATO-sse astumise avalduse juba juunis

Ajalehe Aftonbladet andmetel on valitsevad sotsiaaldemokraadid kutsunud otsustava kohtumise kokku 24. maiks, vahendab SVT Nyheter.

Oodatakse, et sotsiaaldemokraatidel on Rootsi parlamendis Riksdagis NATO küsimuses otsustav sõna.

Svenska Dagbladeti andmetel on aga sotsiaaldemokraatide juhatus juba NATO-sse astumise otsustanud. Allikas ütles ajalehele, et Anderssoni eesmärk on esitada avaldus NATO-sse astumiseks 29.–30. juunil Madridis.