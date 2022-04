VIDEO JA BLOGI | Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines riigikogu ees videopöördumisega: Venemaa on küüditanud terve Tallinna jagu ukrainlasi

"Kui Euroopa raiskab aega, siis Venemaa kasutab seda ära," rääkis Zelenskõi Eesti riigikogule. "Praegu võib kas Venemaa peatada või siis kaotada lootus Euroopa vabaks tsiviliseeritud eluks."

Ta palus, et Eesti aitaks Euroopa Liidu tasandil kehtestada uue karmima sanktsioonipaketi, mis blokeeriks kõik Venemaa pangad ja lõpetaks Venemaalt nafta sisse tarnimise Euroopa Liidu riikidesse.

Veel palus ta, et Euroopa riigid ühineksid Vene vägede poolt toime pandud sõjakuritegude uurimisel, kuna koos suudame seda kiiremini teha.

Zelenskõi teatas ka, et venelased on küüditanud ligi 500 000 ukrainlast, mis on terve Tallinna jagu inimesi. Neid ei lasta tagasi Ukrainasse ja neilt võetakse dokumendid ära.

"Riigid ei pea kordama neid mustreid ajaloost. Siberis on piisavalt ukrainlaste ja eestlaste haudasid," ütles Zelenskõi.

"Kutsun teid välja Euroopa Liidu tasandil otsima instrumente, mis aitaks küüditatud inimesed Venemaalt tagasi Ukrainasse tuua. Teil on selleks jõud."

Ukraina president lisas, et kuniks Venemaa ei too tagasi varastatud Ukraina lapsi, ei tohiks nende ettevõtted saada mingit raha Euroopalt.

Zelenskõi sõnul on Venemaa juhtkonnal karistamatuse tunne, kuna nad ei usu, et Euroopa suudaks Venemaa vastutusele võtta. "Nad arvestavad Euroopa killustatusele."

Ta tänas Eestit selle eest, et olime üks esimesi, kes andis Ukrainale abi, eriti relvaabi. Ta lisas, et mõne tunni pärast kohtub ta Kiievis Baltikumi ja Poola presidentidega. "Sellised visiidid on meile väga tähtsad."

Osa esinemiste saagast

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson sõnas Delfile, et Zelenskõi esinemine on osa laiemast pildist - Ukraina president on hiljutisel ajal võtnud kätte virtuaalvormis esinemised erinevate maade parlamentides. "Loomulik oleks, et per capita Ukrainat enim aidanud riik saaks samuti sellise tähelepanu osaliseks," sõnas ta.