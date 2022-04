OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Venemaa kuulutas Ukraina piiri ääres välja terroriohu kõrgendatud taseme ja liigutab seal vägesid

Kui seni on USA ametnikud süüdistanud Venemaad sõjakuritegude toimepanemises, siis nüüd nimetas president Joe Biden diktaator Vladimir Putini tegevust Ukrainas genotsiidiks.

"Jah, ma nimetasin seda genotsiidiks," tunnistas ta. Üha selgemaks on saanud, et Putin lihtsalt üritab pühkida minema isegi mõtet, et keegi võiks olla ukrainlane, lisas Biden.