USA president Joe Biden süüdistas Vladimir Putinit genotsiidis

Bidenilt küsiti täpsustav kommentaar varsti pärast seda, kui president astus lennujaamast õhkutõusmiseks oma lennuki Air Force One pardale. "Jah, ma nimetasin seda genotsiidiks," tunnistas ta. Üha selgemaks on saanud, et Putin lihtsalt üritab pühkida minema isegi mõtet, et keegi võiks olla ukrainlane, lisas Biden.