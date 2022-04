"Peame tõhustama koostööd NATOga, et meil oleks tuuma-, bioloogia-, keemiarelva kaitse (edaspidi TBK). Kui leiab kinnitust, et Venemaa on kasutanud Mariupolis keemiarelva, on oht, et Venemaa võib kasutada seda ka meie peal," nendib Kupõtin.