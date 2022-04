FOTOD | New Yorgi metroos toimus tulistamine: 16 inimest sai viga

Gaasimaski kandnud mees avas täna hommikul tule liikuva New Yorgi metroorongi pihta. Vähemalt kaheksa inimest said kuuliga pihta, teatasid USA võimud. Tulistajat pole endiselt tabatud.

CNN-i teatel olid reisijad Manhattanile suunduvas N rongis, mis tegi kiirpeatusi. New Yorgi politsei ütles NBC New Yorgile, et Manhattanile suunduv N rong sõitis 36. tänava jaama, kui umbes kell 8.26 kostsid metroovagunis lasud. NBC New York allikate sõnul jooksid reisijad rongist välja - mõned neist läksid teisel pool perrooni asuvale R-rongile, et N rongilt ära pääseda.