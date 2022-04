Vähemalt iga kolmas Eesti inimene on teinud annetuse Ukraina toetuseks

Humanitaarkriisi ja Ukraina hüppeliselt suurenenud abivajaduste tõttu töötab välisministeeriumis Ukraina humanitaarabi staap. „Enam kui kuu aja jooksul on staap koos Eesti riigiasutuste, ettevõtete ja MTÜdega aidanud koordineerida mitmeid suuri abisaadetisi, et vastata Ukraina abipalvetele toiduabi, ajutise peavarju ja tervishoiu vallas. Vajadusel on staap aidanud ka transpordiga,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Välisminister sõnas, et praeguseks on vähemalt iga kolmas Eesti inimene teinud annetuse Ukraina toetuseks, mis teeb erinevate annetuste kogusummaks juba enam kui 13 miljonit eurot. „Eesti on Ukraina toetajate osas maailma esirinnas – meie kaitsealase- ja humanitaarabi kogupanus on praeguseks 235 miljonit eurot. Lisaks sellele on Eesti rahvastiku suhtarvu lõikes Ukraina sõjapõgenike vastuvõtjatest Euroopa riikide seas neljandal kohal,“ lisas minister.

Liimets rõhutas, et Venemaa sõja tõttu kannatavate Ukraina inimeste üks peamisi vajadusi on toiduabi. Välisministeerium on korraldanud toiduabi 250 000 euro väärtuses. Koos eraannetajatega on Eesti eraldanud toiduabiks kokku üle viie miljoni euro. Välisminister lisas, et praeguseks on saadetud sadu aluseid toitu, sealhulgas jõudis mitu veost Eesti kartuleid, kalakonserve, kaerahelbeid ja beebitoitu nädalavahetusel Tšernihivisse. Samuti on ettevalmistamisel järgmised toiduabiveosed Lvivi ja Tšernihivisse.