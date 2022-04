Zelenskõi: on kindlaks tehtud imiku vägistanud Pihkva dessantväelase isik

„Fikseeritud on sajad vägistamisjuhtumid, sealhulgas alaealiste tüdrukute ja päris väikeste laste. Ja isegi imikute. Sellest on isegi hirmus praegu rääkida, aga see on tõsi, nii juhtus. On kindlaks tehtud isegi see isik, see kange Vene sõjamees Bõtškov Pihkvast. Dessantväelane või eriüksuslane, kes saatis seltsimeestele selle video, video sellest, mida ta teeb imikuga, kuidas ta imikut pilastab. Vaat selline Vene sõjaväelane, „laste kaitsja”, vaat selline erioperatsioon, mis on planeeritud Moskvas, vaat selline lugu võitlusest „vene maailma” eest. Vaat sellise asjaga hakatakse nüüd seostama Vene armeed, Vene dessantväelasi Pihkvast,” ütles Zelenskõi.