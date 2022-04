OTSEBLOGI ja FOTOD | Millised ohud Eestit ähvardavad? Kaitsepolitsei tutvustab vastset aastaraamatut

Sinisalu sõnul on üksikuid juhtumeid Eestis sündinud inimestest, kes on läinud Ukrainasse sõdima. Ta märgib, et siinkohal on tegu kümnete elanikega.

"Kremli põhiline jutupunkt on see, et Eesti on üks suuremaid inimõiguste rikkujaid maailmas," ütleb ta.

Sinisalu sõnul arvavad Venemaa molsemid arvavad, et sõda Ukrainaga on väga hea.

"Hübriidsõjas Poola piiri ääres püüdsid ka kümned terroristid Euroopasse tungida, et siin panna toime terrorirünnakuid," ütleb ta.

Ta lisab veel, et Hiina eriteenistus tunneb järjest suuremat huvi Eesti vastu, kuid see pole midagi eriskummalist, sest neil on suur huvi ka kogu muu läänemaailma vastu.