VIDEO | Jaanus Karilaid: lisaeelarvest sõltub, kas Taavi Aasal silm särab või ei sära

Arutelud jätkuvad ja praegu on teada, et lisaeelarve maht on 600–800 miljoni euro vahel.

Just seal peitub tüliõun erakonna sees. Karilaiu jutust koorus, et Aas pole praeguse suunaga rahul. "Taavi Aas on olnud kriitiline meie selle võimaliku lisaeelarve kokkuleppe üle, et see ei aita piisavalt inimesi ja meie majandust turgutada, et see peaks olema mahukam," tõdes Karilaid. "Lisaeelarve kokkupanekust sõltub väga palju, kas Taavi Aasal silm särab või ei sära."