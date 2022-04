LIHTNE ÜLEVAADE | Mitu sõpra on Venemaal, kas tõesti ainult neli? Eks pilt ole kirjum

Teise märtsi ÜRO hääletusel sai Venemaa sõda Ukraina vastu globaalselt hävitava hukkamõistu osaliseks: vaid neli riiki avaldas toetust Venemaale. Aprilli alguses otsustas ÜRO peaassamblee, et Venemaal pole inimõiguste nõukokku asja; siin hääletuses toetas Venemaad aga 24 riiki. Eks see arusaam, kes on sõber ja kes on neutraalne pealtvaataja, kujunebki ajas. Euroopa on igatahes asunud ka massiliselt Vene diplomaate koju saatma.