REPORTAAŽ | Matused Dagestanis. Sõda lööb mägilaste ühiskonna kahte lehte

Dagestan on üks Vene regioonidest, kus noored mehed ei paista silma sõjaväeteenistusest hoidumisega, vaid lausa maksavad pistist, et sinna pääseda. Kvoodisüsteemi tõttu pääseb siit armeesse vaid väike osa võimalikest kandidaatidest. Ja kuna Dagestanis valitseb suur tööpuudus, peetakse ajateenistust ja sellele järgnevat lepingulist teenistust kõige paremaks viisiks ühiskonnaredelil tõusta.

Alates Ukrainat tabanud invasiooni algusest on lepinguliste sõdurite värbamine hoo sisse saanud ja osa neist on juba kirstudes koju naasnud. Kui palju Vene sõdureid Ukrainas hukkunud on, pole teada. Vene kaitseministeerium nimetas 25. märtsil hukkunute viimaseks arvuks 1351, Ukraina poole sõnul on neid 19 000. Dagestanist pärit hukkunuid võib olla juba üle 100. Meduza palvel käis ajakirjanik Vladimir Sevrinovski Mahhatškalas ja Dagestani mägikülades, et saada teada, kuidas seal hukkunuid leinatakse ja mida sõjast arvatakse.